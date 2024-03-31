دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، إن السباق على لقب الدوري الألماني (البوندسيلغا) هذا الموسم 2024/2023 قد انتهى، مُشيراً إلى أن نادي باير ليفركوزن حسمه لصالحه.

وخسر فريق "البافاري"، تحت إشراف توخيل، من نظيره بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من مسابقة "البوندسيلغا".

وبعد الخسارة، تجمد رصيد نادي بايرن ميونخ عند النقطة 60 في المركز الثاني على سلم الترتيب، بفارق 13 نقطة عن المتصدر، نادي باير ليفركوزن.

وفي تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، سُئل توماس توخيل عمّا إذا كان السباق على لقب الدوري قد انتهى، فأجاب قائلاً: "من الواضح، نعم، بعد خسارتنا لم تعد هناك حاجة لحساب النقاط، كم عدد النقاط الآن؟..تهانينا لباير ليفركوزن".

وأضاف: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأننا شعرنا أننا لم نمتلك الشغف اللازم للفوز بالمباراة (أمام بوروسيا دورتموند)، لقد كان ذلك قليلاً للغاية عندما يتعلق الأمر بالأساسيات".

وكان فريق "البافاري" قد فاز بلقب مسابقة "البوندسيلغا" في آخر 11 موسماً، قبل أن يقترب منافسه باير ليفركوزن من إنهاء هذه السلسلة.