الأهلي يكشف موقفه من إقامة مباراتيه أمام الزمالك في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، كشف من خلاله موقفه من إقامة مباراتين للفريق أمام منافسه الزمالك على أراضي المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق "المارد الأحمر" مع نظيره "الفارس الأبيض" في مباراتين، في إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران المقبلين، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال النادي الأهلي في بيانه: "قرر مجلس إدارة النادي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية، وجاء نصه كالتالي: بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات".

وأضاف النادي: "هذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وما دام ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام فإن الأهلي لا يمانع في ذلك".

وتابع النادي: "مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة أفريقية مقبلة، أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقًا".

وسبق أن احتضنت العاصمة السعودية الرياض نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في مارس/ آذار الماضي.