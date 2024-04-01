لاعب ركل مشجعاً اقتحم الملعب.. أعمال شغب خلال مباراة بالدوري العراقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة نادي القوة الجوية العراقي ونظيره دهوك، على أرض ملعب الأخير، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري العراقي، أحداثاً مثيرة للجدل.

ففي الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن المباراة 90+، اقتحمت بعض الجماهير المستطيل الأخضر وحاولت الاعتداء على لاعبي نادي القوة الجوية، لكن بعضهم انتبه للمشجعين ونجحوا في الدفاع عن أنفسهم.

وظهر لاعب نادي القوة الجوية، همام طارق، وهو يركل أحد المشجعين، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإخراج الجماهير.

وتوقفت المباراة لبعض الدقائق قبل أن يتم استئنافها، لتنتهي بفوز نادي دهوك على ضيفه القوة الجوية بهدفين لواحد، في الجولة الـ20.

وأصدر نادي القوة الجوية، الاثنين، بياناً رسمياً حول هذه الأحداث، قال فيه: "يعرب النادي عن آسفه الشديد، لما حصل في ملعب دهوك من محاولات همجية ووحشية كادت تودي بحياة لاعبينا لولا لطف الله وحكمته لخرجنا بحصيلة دموية في ملعب لم نشعر فيه بالأمان منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة".

وأضاف: "بعيداً عن نتيجة الخسارة، فإننا نجونا من محاولة اغتيال حقيقية لعدد من لاعبينا في مشهد مرعب وغير مسبوق يعكس صورة سلبية عن عراقنا الحبيب، بعد التعدي الواضح والصريح بأدوات حديدية جارحة أمام أنظار العالم أجمع، كادت تودي بحياة لاعبينا، لأن التعدي كان واضحاً والنية كانت الضرب المتعمد وإيذاء اللاعبين ونشكر الباري -عز وجل- على سلامة الجميع في ليلة الرعب...".

وتابع النادي، قائلاً: "لقد دفع فريقنا ثمن غياب الأمن في مباراة دهوك، وهنا نستغرب كيف لمشرف المباراة وحكمها الغائب عن المشهد، أن يأمر بإقامة المباراة دون حماية أمنية كافية، متجاهلين اللوائح والتعليمات الخاصة بدوري نجوم العراق، بل إن الحكم عاقب المعتدى عليه حارسنا محمد حميد بالكارت الأحمر، تاركا المعتدين، بل مشجعاً إياهم على مواصلة العنف والضرب داخل الملعب في مشهد غريب ومؤلم ومحزن وكان الأولى بالحكم ومشرف المباراة أن يبادرا لسلامة اللاعبين لا لمكافأة المعتدين".

وأكمل النادي: "بعد كل ما حصل، التزمنا الحكمة ولم ننسحب من المباراة حرصاً من نادينا على احتواء الموقف، وضمان سلامة الجميع، وعدم تكرار (بور سعيد) في دورينا، ولكننا الآن نطالب اتحاد الكرة العراقي بتطبيق اللوائح والقوانين دون مجاملة بحق نادي دهوك وجماهيره والتركيز على أن المباراة شهدت تهديدات لأرواح اللاعبين وهذا الشيء مثبت وموثق وتسبب بخسارة فريقنا المباراة، وعليه نطالب بتطبيق لائحة الفيفا بإقامة المباريات خارج الظروف الأمنية الملاءمة وإعادة الحق والعدل والإنصاف لنادينا".

وأكد نادي القوة الجوية: "إذا لم يتخذ الاتحاد العراقي قراراً حازماً بما يتناسب مع اللوائح الدولية، فإننا سوف نتخذ قراراً بالانسحاب من دوري نجوم العراق، كون الاتحاد غير قادر على تأمين سلامة لاعبينا، ويشجع بقصد أو دونه على مواصلة الشغب والعنف وربما حتى القتل قريباً، لكون الاتحاد لا يستطيع تأمين سلامة لاعبينا والذين أغلبهم لاعبين دوليين ومحترفين".