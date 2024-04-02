هكذا علّق رئيس اتحاد جدة على مستقبله مع النادي السعودي.. هل يرحل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رئيس المؤسسة غير الربحية في نادي اتحاد جدة السعودي، أنمار الحائلي، إنه لا يمانع الرحيل عن منصبه، وتكليف مجلس إدارة جديد يقود فريق "النمور" خلال المرحلة المقبلة.

ويعاني نادي اتحاد جدة من سوء النتائج هذا الموسم 2024/2023، إذ يقع في المركز الرابع على سلم ترتيب أندية دوري "روشن" برصيد 46 نقطة، بعد أن كان قد حقق اللقب في الموسم الماضي.

كما أخفق فريق "النمور" في تحقيق نتائج جيدة خلال نهائيات كأس العالم للأندية الماضية، التي أقيمت على أراضي المملكة العربية السعودية.

وبعد خسارة نادي اتحاد جدة من نظيره الأهلي بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين، قال الحائلي لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "أنا موجود، أمارس عملي كرئيس مجلس إدارة، آلية اتخاذ القرارات (داخل النادي) اختلفت، هذا أمر واضح للجميع، الوضع والفريق مختلفان، البعض يقول: والله فريق بطل دوري ماذا حصل له؟".

وأضاف أنمار الحائلي: "الفريق تمّ تفريغه، الصورة واضحة للجميع لمن أراد أن يراها، من يحصر المشكلة في أشخاص فقط فلديه مشكلة شخصية".

وتابع قائلاً: "أنا أحب الاتحاد وأعشقه منذ زمن بعيد، عملنا لسنوات ودعمنا، وإنجازات الفريق الأخيرة كانت بناءً على العمل، وعمل مجموعة وليس عمل أشخاص، لكن الوضع الحالي هو صعب للغاية".

وعن مستقبله، قال: "في المستقبل، لو وجدت إدارات مستقبلية لا مشكلة، الأبواب مفتوحة للجميع، وأنا أول من أدعمهم، وإذا في أحد خائف من الدخول أمامي في الانتخابات فأنا سأمنحه أصواتي".