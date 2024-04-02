دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه النادي الأهلي خطاباً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حمل طلب الفريق بإفادته بالإجراءات التي اتخذها تجاه مخالفة لاعب نادي بيراميدز، محمد الشيبي، للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان اللاعب محمد الشيبي قد لجأ للمحاكم المدنية، لرفع دعوى قضائية ضدّ لاعب فريق "المارد الأحمر"، حسين الشحات، بعد أن اعتدى عليه بالضرب خلال مواجهة النادي الأهلي ونظيره بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، في يوليو/ تمّوز 2023.

وقال فريق "المارد الأحمر" في خطابه: "نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة 18 أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة (الصارخة) للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي".

وأضاف النادي: "بل ولم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ 3 أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها، ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن".

وتابع قائلاً: "هذا بالرغم من تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 2024/1/4 على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة (فيفا)، وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين (الشحات - الشيبي) جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا".

وأتمّ النادي الأهلي: "كما ورد أيضاً أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة (صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات)، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قِبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأن الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقاً للوائح والقوانين".