دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب كريستيانو رونالدو 3 أهداف، ساهم من خلالها في فوز نادي النصر على منافسه أبها بنتيجة 0/8، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، وضمن منافسات الأسبوع الـ26 من دوري "روشن" السعودي.

ونجح النجم البرتغالي في إحراز ثلاثية عند الدقائق 11 و21 و42 من زمن المباراة، وهو الهاتريك الثاني له على التوالي.

واقترب رونالدو من تحطيم رقم قياسي ينفرد به عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي اتحاد جدة، إذ يعد أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان المهاجم المغربي حمدالله قد أحرز 34 هدفاً في موسم 2019/2018، و29 هدفاً في موسم 2020/2019.

فيما يمتلك كريستيانو رونالدو 29 هدفاً في المسابقة هذا الموسم 2024/2023، ليفصله 5 أهداف عن تكرار إنجاز عبدالرزاق حمدالله.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً لقطات مصورة من احتفاله بأهدافه الثلاثة، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، وعلّق قائلاً: "نحن لا نتباطأ".