(CNN) -- اُعتقل الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، قبل إطلاق سراحه بعد استجوابه لدى وصوله إلى مدريد على متن رحلة دولية، وفقًا للحرس المدني الإسباني.

وأكد متحدث باسم الحرس المدني لشبكة CNN أن روبياليس اعتقل هذا الصباح، بعد هبوطه في مطار "أدولفو سواريز، مدريد-باراخاس"، على متن رحلة تجارية من جمهورية الدومينيكان.

وتمّ اعتقاله من قِبل وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني (UCO)، على المدرج، قبل نقله بعيدًا في شاحنة.

وتعد "UCO" هيئة تابعة للحرس المدني الإسباني، وتقوم بالتحقيق في الجرائم الخطيرة والمنظمة ومكافحتها في إسبانيا.

وقال الحرس المدني إنه تمّ إطلاق سراح لويس روبياليس، بعد الإدلاء بشهادته في وحدة الحرس المدني في المبنى رقم 4 بالمطار، وسينتظر الآن استدعاؤه للمثول أمام المحكمة.

وتواصلت شبكة CNN مع محامي الرئيس السابق للاتحاد الإسباني للتعليق.

وفي مارس/آذار الماضي، طالب الادعاء الإسباني بفرض عقوبة السجن لمدة عامين وستة أشهر على روبياليس، بسبب قبلة غير مرغوب فيها للاعبة جينيفر هيرموسو، بعد فوز منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم.

ومع ذلك، تشير تقارير إعلامية متعددة إلى أن اعتقاله هو جزء من تحقيق الفساد المستمر المتعلق بفترة عمله كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكد المتحدث باسم الحرس المدني لشبكة CNN، أنه تمّ احتجاز روبياليس واستجوابه، لإجراء تحقيق مختلف عن التحقيق الذي أجرته المحكمة الوطنية الإسبانية بشأن تقبيله للاعبة جينيفر هيرموسو، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل بسبب قرار المحكمة.