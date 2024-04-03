دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت مباراة بين نادي نيوكاسل يونايتد ونظيره إيفرتون، التي تقام على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، وذلك حتى يكسر اللاعبون المسلمون صيامهم.

في الدقيقة 19 من زمن المباراة، أعلن الحكم إيقاف المباراة بشكل مؤقت، حتى يستطيع اللاعبون المسلمون الذين يشاركون في المباراة كسر صيامهم، من خلال تناولهم للإفطار بشكل سريع.

في وقت سابق، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز السماح بإيقاف المباريات لبعض الدقائق خلال شهر رمضان، من أجل السماح للاعبين بكسر صيامهم.

وتأتي مواجهة نادي نيوكاسل يونايتد وضيفه إيفرتون، في الجولة الـ31 من مسابقة البريميرليغ، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.