دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، هدفين في مرمى كريستال بالاس، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف دي بروين الأول بطريقة جميلة للغاية، عند الدقيقة 13 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن أعلى الزاوية اليسرى لحارس مرمى المنافس.

وتفاعل بيب غوارديولا، مدرب فريق "السيتيسينز"، مع هذا الهدف، إذ أظهرت عدسة الكاميرا المدرب الإسباني وهو يشعر بفرحة كبيرة ويرسل القبلات إلى متوسط الميدان البلجيكي.

كما أشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بهدف اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً.

ووصل كيفين دي بروين للمساهمة التهديفية رقم 9 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023، إذ سجّل 3 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة.