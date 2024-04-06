تفاعل مع هدف "مُذهل" لمالكوم في الدوري السعودي.. وهذه أبرز التعليقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب مالكوم هدفين، ساعد من خلالهما في فوز نادي الهلال على منافسه الخليج بنتيجة 1/4، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الجمعة، وضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من دوري "روشن" السعودي.

وجاء هدف مالكوم الثاني بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 48 من زمن المباراة، إذ تلقى الكرة من عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها وهي في الهواء، لتسكن شباك المنافس.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدف اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 27 عاماً، إذ أشادوا به.

ووصل مالكوم للمساهمة التهديفية رقم 19 في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 13 هدفاً وقدّم 6 تمريرات حاسمة، بعد خوضه 26 مباراة.

فيما عزز فريق "الأزرق الهلالي" من صدارته لجدول ترتيب المسابقة، برصيد 77 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، نادي النصر.



اليكم أبرز التعليقات على هدف مالكوم: