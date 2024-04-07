دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة بين نادي الهلال ومنافسه النصر، مساء الاثنين المقبل، ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.

وسيضرب الفائز من هذه المواجهة موعداً مع نادي اتحاد جدة أو نادي الوحدة في المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام خارج أراضي المملكة العربية السعودية.

في آخر 5 مواجهات بينهما، فرض فريق "الأزرق الهلالي" سيطرته، إذ حقق الفوز في 3 مباريات مقابل فوز وحيد لفريق "العالمي"، بينما وقع التعادل في مباراة واحدة.

ويعتبر نادي الهلال الأكثر فوزاً بلقب كأس السوبر السعودي بـ 3 مرات، ثمّ نادي النصر بمرتين.

وتختلف التوقعات حول الفريق الّذي بإمكانه بلوغ نهائي المسابقة هذا الموسم، فما رأيك؟