دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل لويس دياز، لاعب ليفربول، هدفاً جميلاً في مرمى مانشستر يونايتد، خلال مواجهة الفريقين التي تقام على أرض ملعب "أولد ترافورد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وافتتح دياز أهداف المباراة عند الدقيقة 23، عبر ضربة مقصية، إذ تلقى تمريرة رأسية من زميله داروين نونيز، ثمّ سدد الكرة نحو الخلف وهي في الهواء، لتسكن مرمى فريق "الشياطين الحمر".

وأشاد مستخدمون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بهدف اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 27 عاماً.

وبهذا الهدف، وصل لويس دياز للمساهمة التهديفية رقم 12 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، بعد خوضه 30 مباراة.