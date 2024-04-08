أنشيلوتي قبل "صدامه" مع غوارديولا في دوري أبطال أوروبا: أنا متوتر جدا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، إنه يشعر بالتوتر، قبل مواجهة الفريق لنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتحدّث أنشيلوتي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يسبق المباراة التي ستقام على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، مساء الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الإيطالي: "أنا متوتر جدا، الساعات التي تسبق المباراة صعبة على المستوى الشخصي...الفوز يبعث على الراحة، الأيام اللاحقة للفوز تكون أكثر هدوءا وسعادة، لكن المعاناة جزء من عملي وهذا ما يبقيني حيا في هذه المهنة، إنها الوقود بالنسبة لي".

وأضاف: "في مباراة الغد، الشيء المهم هو تقديم أفضل ما لدينا، الجانب الذهني مهم جدا، ولاسيما الشجاعة والشخصية التي يجب أن نتحلى بها في الملعب، حظينا بالوقت للاستعداد للمباراة، وأنا على ثقة من تقديم أفضل ما لدينا بكل معنى الكلمة، ذهنيا، بدنيا، فنيا، لدينا ما يكفي من الجودة للمنافسة".

وتابع: "سنرى مباراة جميلة جدا على المستوى الفني، نعتقد أننا متفوقون في بعض الجوانب وهم في جوانب أخرى، سنرى التفوق بعد 180 دقيقة، من سيفوز بمجموع المباراتين سيكون المتفوق".

وعن مقارنته ببيب غوارديولا، مدرب فريق "السيتيسينز"، قال كارلو أنشيلوتي: "هذا لا يزعجني، غوارديولا مدرب رائع ولا شك في ذلك، ونظرتهم عني لا تهمني كثيرا، ما يهمني هي نظرة النادي لي".

وعن الغيابات التي ضربت صفوف نادي مانشستر سيتي، قال أنشيلوتي: "سيغيب بعض اللاعبين، لكنهم تعاملوا مع ذلك بشكل جيد للغاية، مثلنا، غوارديولا وضع لاعبي قلب الدفاع ليلعبوا في مركز الظهير وقد قاموا بعمل جيد للغاية، إنهم متماسكون جداً في الخلف، لن يؤثر ذلك عليهم".