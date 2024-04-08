"لا يستطيع النوم".. كاسيميرو يعاني مع مانشستر يونايتد لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كاسيميرو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه يعاني من الأرق، بسبب عدم ثبات أداء فريق "الشياطين الحمر" هذا الموسم 2024/2023.

وعانى نادي مانشستر يونايتد من موسم مضطرب حتى الآن، إذ تم إقصاؤه من دوري أبطال أوروبا بعد تذيله جدول ترتيب مجموعته، كما يقع في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، برصيد 49 نقطة، وعلى بُعد 11 نقطة من المراكز الأربعة الأولى.

وأوضح كاسيميرو إنه يجد صعوبة في التعامل مع الفريق الذي لا ينافس على الألقاب الكبرى في المراحل الأخيرة من الموسم، إذ قال لشبكة "ESPN" البرازيلية: "إنه أمر صعب، هذه هي النقطة التي تزعجني لعدم القتال على الألقاب".

وأضاف اللاعب البرازيلي: "نتواجد بفارق 20 نقطة عن المركز الأول (في مسابقة البريميرليغ)، في بعض الأحيان، لا أستطيع حتى النوم لمحاولة التفكير في القيام بشيء مختلف، هذا واقع، لا يوجد أي معنى في التفكير باللقب أو التأهل لدوري أبطال أوروبا، نحن بحاجة إلى التفكير في مباريات اليوم".

وتابع: "نحن بحاجة إلى التفكير في الأمور اليومية، لقد أتيحت لنا الفرصة للحصول على 9 نقاط في المباريات القليلة الماضية، وحصلنا على نقطتين فقط، كنا مستاءين، علينا أن نفكر في كل مباراة على حدة، ونركز على المباراة التالية ضدّ نادي بورنموث".

وشارك كاسيميرو (32 عاما) مع فريق "الشياطين الحمر" في 24 مباراة، بمختلف مسابقات الموسم الجاري، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.