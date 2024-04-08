دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، خطاباً إلى الاتحاد الإفريقي (كاف)، أدان من خلاله الاعتداءات التي تعرض لها الحكم المصري محمد معروف، في مباراة بين نادي أبو سليم الليبي ونظيره نهضة بركان المغربي، الأحد.

وكانت نتيجة المباراة تشير للتعادل بين الفريقين 2/2 حتى الدقيقة 90، قبل احتساب الحكم محمد معروف الوقت بدل الضائع، وحينها نجح نادي نهضة بركان في تسجيل الهدف الثالث، ليضمن الفوز وبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بعد الهدف، اعتدى لاعبو نادي أبو سليم على الحكم محمد معروف بالضرب اعتراضاً على مدة الوقت بدل الضائع، في حين كان الأخير يحاول الدفاع عن نفسه، قبل أن يتدخل رجال أمن الملعب لحمايته.

وعلى أثر ذلك، أشهر الحكم المصري بطاقة حمراء بوجه لاعب نادي أبو سليم، حسام الباني.

وقال الاتحاد المصري في خطابه: "نطالب بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء، ونؤكد على ثقتنا بحماية الاتحاد الإفريقي لحكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب، خاصة أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية، التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها كاف".