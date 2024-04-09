دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة، على بلوغ الفريق لنهائي مسابقة كأس السوبر السعودي، عقب تغلّبه على منافسه الوحدة بهدفين لواحد، الاثنين، في الدور نصف النهائي.

وكان المهاجم الفرنسي قد سجّل الهدف الأول لفريق "النمور"، بعد مرور 56 ثانية على إطلاق صافرة البداية، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليسجّل أحد أسرع أهداف المسابقة منذ انطلاقها.

وعقب المباراة، نشر بنزيما عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صورة له بقميص الفريق، وكتب باللغة العربية: "تمت المهمة فلنكمل ما بدأناه يا نمور، إلي النهائي الحمدلله".

كما قال كريم بنزيما لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "لعبنا مباراة جيدة، ونحن سعداء بوصولنا للنهائي، لدينا بعض الأيام للراحة والاستعداد الجيد للمباراة النهائية، لأن ذلك هو الأهم...أقوالي هي أفعال وهذا جيد لي وللنادي، وأتمنى أن أستمر في ذلك".

وأضاف: "نريد التفكير بأنفسنا والتجهيز للنهائي، كلّ بطولة مهمة... الجماهير عليها أن تكون معنا، ونحن سعداء وكلّ شيء جيد".

وضرب المهاجم الفرنسي وزملاؤه موعداً مع نادي الهلال في المباراة النهائية من المسابقة، إذ كان فريق "الأزرق الهلالي" قد فاز على نظيره النصر بهدفين لهدف.