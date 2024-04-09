دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره برشلونة الإسباني على أرض ملعب "بارك دي برينس"، الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

ويعول النادي الباريسي على لاعبه الفرنسي كيليان مبابي في هذه المواجهة، فيما يعتمد الفريق الكتالوني على لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

مبابي

لعب هذا الموسم 2024/2023 مع فريقه 40 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 39 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

في المسابقة الأوروبية، شارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 8 مباريات، أحرز خلالها 6 أهداف.

ليفاندوفسكي

خاض مع فريقه 40 مباراة في الموسم الجاري بجميع البطولات، وهز شباك المنافسين 20 مرة، وصنع 9 أهداف.

في تشامبيونزليغ، ظهر اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في 7 مباريات، سجّل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وفي آخر 5 مواجهات بين الناديين، فاز باريس سان جيرمان في مباراتين وفاز برشلونة بذات العدد، فيما وقع التعادل في مباراة واحدة.