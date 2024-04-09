دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة بين السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، ومواطنه ساديو ماني، مهاجم النصر، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت على أرض استاد محمد بن زايد، الاثنين.

ففي الدقيقة 24 من زمن المباراة، تحصل فريق "العالمي" على هجمة مرتدة، وعند سيطرة ماني على الكرة والتوجه نحو منطقة جزاء المنافس، تدخل كوليبالي عليه ببراعة، ونجح في استخلاص الكرة منه، لينال مدافع فريق "الأزرق الهلالي" الإشادة والإطراء.

وتفوّق خاليدو كوليبالي (32 عاماً) ورفاقه على ساديو ماني وزملائه، بهدفين لواحد، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي.

ويلعب كوليبالي وماني (31 عاماً) للمنتخب ذاته، إذ مثّلا السنغال في مباريات دولية عدة.

ووصل نادي الهلال للمباراة النهائية من المسابقة، التي تستضيفها الأراضي الإماراتية، على أن يواجه منافسه اتحاد جدة الذي فاز على نادي الوحدة بهدفين لواحد.