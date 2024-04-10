دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي الهلال مع منافسه اتحاد جدة على أرض استاد محمد بن زايد، الخميس المقبل، في نهائي مسابقة كأس السوبر السعودي هذا الموسم.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد تغلّب على نظيره النصر بهدفين لواحد في الدور نصف النهائي، وبذات النتيجة تفوّق فريق "النمور" على الوحدة.

والتقى الفريقان معاً في أكثر من مناسبة هذا الموسم، وكانت الأفضلية لصالح نادي الهلال، إذ حقق الفوز في المباريات الخمس الأخيرة التي جمعتهما سوياً.

وسبق لفريق "الأزرق الهلالي" وأن ظفر بلقب المسابقة 3 مرات، فيما حقق نادي اتحاد جدة اللقب مرة واحدة.

وتختلف التوقعات حول الفريق الّذي بإمكانه حسم اللقب لصالحه لهذه النسخة، الّتي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي، فما رأيك؟