هكذا هنأ محمد صلاح وكريستيانو رونالدو متابعيهما بمناسبة عيد الفطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على تهنئة متابعيهما، بمناسبة عيد الفطر، عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب النجم المصري البالغ من العمر 31 عاماً عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "عيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبين".

فيما نشر النجم البرتغالي صورة له، وعلّق قائلاً: "عيد مبارك، أتمنى لكم كل الفرح والسلام والسعادة في هذا اليوم المميز".

داخل الملعب، يستعد صلاح (31 عاماً) للمشاركة مع زملائه في مباراة بين فريق "الريدز" ونظيره أتالانتا الإيطالي، على أرض ملعب "أنفيلد"، مساء الخميس، في الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

بينما ينتظر رونالدو ورفاقه مواجهة بين فريق "العالمي" ومنافسه الفيحاء، على أرض ملعب "الأول بارك"، في يوم 19 إبريل/ نيسان الجاري، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

في مختلف مسابقات الموسم الحالي، سجّل محمد صلاح 23 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة، بينما أحرز كريستيانو رونالدو 36 هدفاً وصنع 12 آخرين.