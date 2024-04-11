دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي برشلونة الإسباني على منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "بارك دي برينس"، الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف الفريق الكتالوني عن طريق رافينيا دياز (ثنائية) وأندرياس كريستنسن في الدقائق 37 و62 و77، فيما أحرز عثمان ديمبيلي وفيتور فيريرا هدفي النادي الباريسي، في الدقيقتين 48 و50.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب، في يوم 16 إبريل/ نيسان الجاري، على الأراضي الإسبانية.

في ذات الدور، تغلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لواحد، في مباراة احتضنها ملعب "ميتروبوليتانو".

وسجل هدفي نادي أتلتيكو مدريد كل من رودريغو دي بول وصموئيل لينو في الدقيقتين 4 و32، بينما أحرز سيباستيان هالير هدف نادي بوروسيا دورتموند الوحيد، عند الدقيقة 81.

ويلعب الفريقان معا في مباراة الإياب في يوم 16 من الشهر الحالي، على الأراضي الألمانية.