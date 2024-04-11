"تيكي تاكا هلالية".. تفاعل مع هدف "عالمي" لمالكوم في مرمى الاتحاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدف مالكوم، لاعب الهلال، في مرمى اتحاد جدة، خلال مواجهة الفريقين التي تقام على أرض استاد محمد بن زايد، الخميس.

وجاء هدف اللاعب البرازيلي بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 5 من زمن المباراة، إذ انطلق بالكرة من منتصف الملعب وتجاوز لاعبي المنافس، قبل أن يمرر الكرة إلى زميله صالح الشهري، ليعيدها الأخير له، ثمّ سددها وأسكنها الشباك.

وأشاد متابعون بهدف مالكوم البالغ من العمر 27 عاماً، إذ يعتبر من أجمل أهدافه على مر مسيرته الكروية.

ويلعب مالكوم ورفاقه مع فريق "النمور" في المباراة النهائية من مسابقة كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي هذا الموسم.

وسبق لفريق "الأزرق الهلالي" وأن ظفر بلقب المسابقة 3 مرات، فيما حقق نادي اتحاد جدة اللقب مرة واحدة.