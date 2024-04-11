دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار احتفال سالم الدوسري، لاعب الهلال، بهدفه في مرمى اتحاد جدة، تفاعلاً، على هامش مواجهة الفريقين على أرض استاد محمد بن زايد، الخميس، في المباراة النهائية من مسابقة كأس السوبر السعودي.

وجاء هدف الدوسري عند الدقيقة 44 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وقد حرص اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً على الاحتفال بهدفه بطريقة زميله نيمار دا سيلفا.

وشوهد سالم الدوسري وهو يتجه نحو خط الملعب، قبل أن يحتفل على طريقة نيمار وتحت أنظاره، إذ كان اللاعب البرازيلي جالساً في المدرجات.

ووصل الدوسري للمساهمة التهديفية رقم 25 مع فريق "الأزرق الهلالي" هذا الموسم 2024/2023، إذ سجّل 19 هدفاً وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

بينما يغيب نيمار دا سيلفا (32 عاماً) عن صفوف نادي الهلال منذ أشهر، بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.