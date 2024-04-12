دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) فيديو يظهر ضرب أحد المشجعين عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة السعودي، بالعصا عقب نهاية مباراة فريق "النمور" مع نظيره الهلال، الخميس.

وأظهر الفيديو حمدالله وهو يوجه بعض الكلمات إلى المشجع الذي يتواجد في مدرجات استاد محمد بن زايد، قبل أن برشقه بالمياه، ليقوم المشجع بضرب المهاجم المغربي بالعصا.

وأثار فعل المشجع غضب عبدالرزاق حمدالله، في حين حاول بعض الحاضرين في المستطيل الأخضر تهدئة اللاعب.

وكان حمدالله سجل هدف نادي اتحاد جدة الوحيد، خلال خسارة الفريق من منافسه "الأزرق الهلالي" بنتيجة 1/4، في المباراة النهائية من مسابقة كأس السوبر السعودي، التي أقيمت على الأراضي الإماراتية.

ونجح نادي الهلال في تحقيق لقب المسابقة للمرة الرابعة على مر التاريخ.