دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح نادي نيوكاسل يونايتد بتسجيل هدفين في دقيقتين فقط، خلال مواجهته لنظيره توتنهام هوتسبير، على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف فريق "الماكبايس" الأول عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 30 من زمن المباراة، قبل أن يضيف أنتوني غوردون الهدف الثاني عند الدقيقة 32.

وتمكّن إيزاك وغوردون من هزّ شباك المنافس بطريقة مشابهة، إذ راوغا مدافع فريق "السبيرز"، ميكي فـان دي فان، داخل منطقة الجزاء، ثم سددا الكرة نحو المرمى.

ونشر حساب نادي نيوكاسل يونايتد على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطة مصورة تظهر مراوغة ألكسندر إيزاك لمدافع نادي توتنهام هوتسبير، وعلّق قائلاً: "شحوال ظهرك؟!".

في حال فوز فريق "الماكبايس" بهذه المباراة، سيصل للنقطة 50 في المركز السادس على سلم ترتيب أندية البريميرليغ، فيما سيتجمد رصيد فريق "السبيرز" عند النقطة 60 في المركز الخامس.