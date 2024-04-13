خطف الأنظار.. لاعب بايرن ميونخ يسجل أحد أجمل أهداف فريقه هذا الموسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف هدف رافاييل غيريرو، لاعب بايرن ميونخ، في مرمى كولن، أنظار المتابعين، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وجاء هدف غيريرو عند الدقيقة 65 من زمن المباراة، إذ تلقى اللاعب الكرة من زميله جوشوا كيميش، ثم سددها ببراعة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى لحارس مرمى المنافس، مسجلاً أحد أجمل أهداف فريق "البافاري" هذا الموسم.

وساعد هدف رافاييل غيريرو في فوز بايرن ميونخ على ضيفه كولن بنتيجة 0/2، في الجولة الـ29 من مسابقة بوندسليغا.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 4 في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، إذ أحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بعد خوضه 24 مباراة.