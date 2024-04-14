دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي على أرض استاد القاهرة الدولي، غدا الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة في مسابقة الدوري المصري.

ويحل فريق "الفارس الأبيض" في المركز الثاني عشر على سلم ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، ولديه 4 مباريات مؤجلة، فيما يقع فريق "المارد الأحمر" في المركز التاسع بـ21 نقطة، وله 6 مباريات مؤجلة.

وسيفتقد الفريقان لأبرز لاعبيهما خلال الديربي، إذ يغيب كلّ من محمد الشناوي وحسين الشحات وإمام عاشور ومحمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "أوباما" وغيرهم.

على مر تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري، التقيا في 126 مباراة، وكان الفوز من نصيب النادي الأهلي في 49 مباراة مقابل 27 فوزاً لنادي الزمالك، بينما وقع التعادل في 50 مباراة.

وكان فريق "المارد الأحمر" قد تفوّق على نظيره "الفارس الأبيض" في آخر مواجهة بينهما، إذ حقق الفوز بهدفين دون مقابل في نهائي كأس مصر.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي سيفوز في الديربي، فما رأيك؟