نادي باير ليفركوزن يحقق لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق نادي باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم 2024/2023، للمرة الأولى في تاريخه، بعد ضمانه الاستمرار في صدارة جدول ترتيب المسابقة قبل نهايتها بخمس جولات.

وحسم نادي باير ليفركوزن اللقب، بعد فوزه على منافسه فيردر بريمن بخماسية نظيفة، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأحد، وضمن منافسات الجولة الـ29.

ووصل نادي باير ليفركوزن للنقطة 79 في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، بايرن ميونخ.

ونجح باير ليفركوزن، تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، في إنهاء هيمنة فريق "البافاري" على لقب مسابقة بوندسليغا، التي امتدت لـ 11 موسمًا متتاليًا.