دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن أسفه لقراري ناديي العين وشباب الأهلي بمنع لاعبي الفريقين من السفر والمشاركة مع منتخب "الأبيض" الأولمبي في بطولة كأس آسيا المقبلة.

وذكر الاتحاد الإماراتي في بيان أن ناديي العين وشباب الأهلي منعا اللاعبين من التواجد مع المنتخب الوطني تحت 23 عاماً، بسبب تفضيل الناديين للبطولات المحلية وبطولة دوري أبطال آسيا، إذ ينتظر الفريقان مواجهات رسمية مقبلة.

ولم يسمح للاعبي نادي العين، محمد عباس وحازم محمد، بالسفر مع منتخب بلادهما، إضافة لثلاثة من لاعبي نادي شباب الأهلي، حمد المقبالي وبدر ناصر وحارب عبد الله.

في سياق متصل، أشاد الاتحاد الإماراتي بالأندية التي سمحت بالتحاق لاعبيها بصفوف منتخب "الأبيض"، للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستؤهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، على تقام في الأراضي القطرية، بين 15 إبريل/ نيسان و3 مايو/ إيار.

ووجّه الاتحاد الإماراتي الشكر والتقدير لأندية عجمان واتحاد كلباء والجزيرة والإمارات والوحدة وحتا وبني ياس والشارقة والظفرة والفجيرة والنصر ويونايتد، على "تعاونهم المثمر وموقفهم الإيجابي، وحرصهم على مشاركة المنتخب في الاستحقاق الآسيوي".

ويقع منتخب الإمارات في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات: كوريا الجنوبية واليابان والصين.