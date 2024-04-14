دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية مباراة "السيتيسينز" ونظيره لوتون تاون، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان نادي مانشستر سيتي قد فاز على ضيفه لوتون تاون بخمسة أهداف لواحد، في مباراة شهدت غياب اللاعب رودري، من أجل إراحته، قبل مواجهة هامة لفريقه مع نظيره ريال مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال الصحفي، مخاطباً غوارديولا: "هل كان رودري سعيداً بعد إراحته (بعدم مشاركته في المباراة أمام لوتون تاون)؟".

وأجاب المدرب الإسباني، قائلاً: "بالتأكيد، رودري كان بحاجة لبعض الراحة اليوم (السبت)، وأنا سأقوم بإراحته مرة أخرى في يوم الأربعاء ضدّ نادي نادي ريال مدريد".

وقال بيب غوارديولا للصحفي، وهو ينتابه الضحك: "هل تصدق ذلك؟، أخبرني".

ويعتبر رودري أحد العناصر الأساسية في تشكيل بيب غوارديولا، إذ ظهر متوسط الميدان البالغ من العمر 27 عاماً في 41 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، سجّل خلالها 8 أهداف وصنع 12 آخرين.