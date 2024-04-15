دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على دعم ومساندة زملائه خلال مواجهتهم مع نادي الزمالك، على أرض استاد القاهرة الدولي، الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري.

ونشر فريق "المارد الأحمر" عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة من حضور الشحات للمباراة داخل المستطيل الأخضر، وعلّق قائلاً: "حسين الشحات حاضر لدعم الأبطال".

وتفاعل جمهور النادي الأهلي مع حضور اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، للمباراة، ووجّهوا التحية له ورددوا هُتافات خاصة به.

ويغيب الشحات عن صفوف فريق "المارد الأحمر" في الوقت الحالي، بعد خضوعه لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، عقب تعرضه لإصابة بالرأس، خلال مواجهة النادي لمنافسه سيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

هذا الموسم 2024/2023، ساهم حسين الشحات في إحراز 10 أهداف بمختلف المسابقات، إذ سجّل 9 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، بعد خوضه 25 مباراة.