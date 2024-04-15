دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً ثقيلاً على منافسه برشلونة الإسباني، على أرض ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وكان الفريق الكتالوني قد تغلّب على مضيفه النادي الباريسي بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة الذهاب، والّتي احتضنها ملعب "بارك دي برينس".

يطمح كيليان مبابي ورفاقه لتحقيق "ريمونتادا" خارج الديار لبلوغ نصف نهائي تشامبيونزليغ، فيما يمر رافينيا وزملائه بأفضل مراحلهم هذا الموسم، مما قد يساعدهم على تجاوز النادي القادم من فرنسا.

في آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فاز نادي باريس سان جيرمان في مباراتين وفاز نظيره برشلونة بمثلهما، فيما وقع التعادل في مباراة واحدة.

وتختلف التوقعات حول الفريق الّذي بإمكانه حسم مواجهة الإياب لصالحه والوصول إلى ما قبل النهائى، فما رأيك؟