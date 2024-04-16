دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتجدد اللقاء بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنافسه ريال مدريد الإسباني، على أرض استاد الاتحاد، الأربعاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وكان التعادل بثلاثة أهداف لمثلها قد سيطر على نتيجة مواجهة الذهاب بين الفريقين، التي احتضنها ملعب " سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

في آخر 5 مباريات بينهما، فاز فريق "السيتيسينز" في مباراتين مقابل فوز وحيد لفريق "الميرنغي"، بينما خيّم التعادل على مباراتين.

تعد هذه المواجهة بمثابة موقعة نارية يطمح فيها لاعبو بيب غوارديولا بتجاوز أبرز أندية مسابقة تشامبيونزليغ، ريال مدريد، لإكمال مرحلة الحفاظ على اللقب، بينما يبحث لاعبو كارلو أنشيلوتي عن استعادة اللقب إلى خزائنهم.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي سيبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فما رأيك؟