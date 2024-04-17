قرار رسمي بتأجيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، تأجيل مباراة الهلال والأهلي في الجولة الـ 28 من دوري "روشن"، التي كان من المقرر إقامتها الجمعة المقبلة.

وكشفت لجنة المسابقات عن الموعد الجديد للمباراة، إذ تقرر إقامتها الاثنين، الموافق 6 مايو/ أيار المقبل.

وأوضحت اللجنة أن قرار التأجيل جاء بناءً على قرار تأجيل مواجهة فريق "الأزرق الهلالي" ونظيره العين الإماراتي من قِبل الاتحاد الآسيوي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان من المفترض أن يلتقي نادي الهلال مع منافسه العين، الثلاثاء الماضي، قبل أن يتم تأجيلها ليوم واحد، بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

ويتصدر فريق "الأزرق الهلالي" جدول ترتيب أندية دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، برصيد 77 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث بـ 52 نقطة.