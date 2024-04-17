دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلق جمهور نادي العين الإماراتي صافرات استهجان ضدّ علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت على أرض استاد هزاع بن زايد، الأربعاء.

وتداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تظهر مشجعي نادي العين وهم يطلقون صافرات استهجان ضدّ البليهي، كلما لمس الكرة.

وشوهد البليهي وهو ينتابه الغضب خلال وقوفه بجانب خط الملعب وأمام مدرجات الجماهير، بسبب تأخر فريقه في الحصول على الكرة لاستئناف اللعب، لتجنب إهدار الوقت.

وخسر البليهي (34 عامًا) ورفاقه من أمام مضيفهم العين، بأربعة أهداف لاثنين، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في 23 أبريل/ نيسان الحالي في المملكة العربية السعودية.