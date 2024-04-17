دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز راضيا على قرارات الحكم إشتفان كوفاتش، الذي أدار مباراة الفريق الكتالوني مع منافسه باريس سان جيرمان، الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وكان تشافي اعترض على قرار طرد لاعبه، رونالد أراوخو، عند الدقيقة 29، بعد تدخله بدون كرة على لاعب المنافس.

كما اعترض تشافي هيرنانديز على إحدى القرارات التحكيمية في الدقيقة 56، إذ أظهرت لقطات مصورة وهو ينتابه الغضب، قبل أن يقوم بركل لوحة إعلانية كانت بجانبه، ليتلقى بطاقة حمراء على أثر ذلك.

وعقب خسارة الفريق الكتالوني من نظيره النادي الباريسي بأربعة أهداف لواحد، وبلوغ الأخير الدور نصف النهائي في مسابقة تشامبيونزليغ بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/6، شوهد تشافي وهو يتجادل مع الحكم إشتفان كوفاتش في المستطيل الأخضر.

كما قال مدرب نادي برشلونة في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "كان إظهار البطاقة الحمراء ضد أراوخو في تلك المباراة أمرا مبالغا فيه، عندما لعبنا 11 ضد 11، أعتقد أننا كنا في وضع دفاعي رائع، ليس من الجيد أن تلعب كرة القدم بـ10 لاعبين فقط".