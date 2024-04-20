"موقعة منتظرة" بين ريال مدريد وبرشلونة.. برأيك لمن ستكون الغلبة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستضيف نادي ريال مدريد غريمه التقليدي، برشلونة، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتأتي هذه المواجهة في ظل صراع الفريقين على لقب المسابقة، مع أفضلية لفريق "الميرنغي" الذي يحتل الصدارة برصيد 78 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الفريق الكتالوني.

كما تفوق نادي ريال مدريد في آخر 5 مواجهات، إذ فاز في 3 مباريات مقابل فوزين لمنافسه برشلونة.

وقبل صافرة البداية، قال كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق "الميرنغي"، في مؤتمر صحفي: "سنلعب ضدّ فريق تنافسي للغاية، إنهم في حالة جيدة، الكلاسيكو كعادته، هناك تنافسية، وهو فرصة للاقتراب من حسم لقب الدوري".

فيما قال تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الكتالوني: "علينا الفوز للضغط على المتصدر، لدينا الفرصة للعودة إلى سباق اللقب".

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي سيحسم كلاسيكو الأرض لصالحه، فما رأيك؟