دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، هدفاً ساعد من خلاله في فوز فريقه على أوغسبورغ بنتيجة 1/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الجمعة، وضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وجاء هدف مرموش في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+، إذ كان قد تحصل على الكرة قبل منتصف الملعب ثم انفرد بالمرمى، مستغلاً تقدم حارس المنافس للأمام، لمساعدة زملائه في ضربة زاوية.

واحتفل عمر مرموش قبل الهدف، إذ رفع يديه فرحاً ثمّ وضع الكرة في الشباك، لتخطف هذه اللقطة أنظار المتابعين.

ووصل اللاعب المصري البالغ من العمر 25 عاماً للمساهمة التهديفية رقم 22 بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2033، إذ أحرز 16 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة.

فيما وصل نادي آينتراخت فرانكفورت للنقطة 45 في المركز السادس على سلم ترتيب مسابقة بوندسليغا.