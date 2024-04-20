دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أهدر ساديو ماني، لاعب النصر، ركلة جزاء خلال مباراة الفريق مع منافسه الفيحاء، التي أقيمت على أرض ملعب الأول بارك، الجمعة، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فعند الدقيقة 42 من زمن المباراة تحصل فريق "العالمي" على ركلة جزاء، انبرى لها ماني، لكنه نفذها بطريقة غريبة، إذ سدد الكرة فوق عارضة المرمى، ليخفق في ترجمة الركلة إلى هدفٍ.

وعلّق مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) على ركلة الجزاء بطريقة "ساخرة".

رغم إهداره للركلة، إلا أن المهاجم السنغالي نجح في تسجيل هدفين، ساهم من خلالهما في فوز نادي النصر على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف لواحد، في الجولة الـ28 من دوري "روشن".

ووصل ساديو ماني (32 عاماً) للمساهمة التهديفية رقم 18 في المسابقة هذا الموسم 2024/2023، إذ بات يمتلك 12 هدفاً و6 تمريرات حاسمة.