إشادة بمستوى مصطفى شوبير حارس الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.. ووالده يعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد مستخدمون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بأداء حارس مرمى النادي الأهلي المصري، مصطفى شوبير، خلال مباراة الفريق مع نظيره مازيمبي الكونغولي، التي أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت.

وكان مصطفى شوبير قد تألق بالتصدي لعدد من هجمات الفريق المنافس، ليخرج بشباكه نظيفة ويساهم في تحقيق فريق "المارد الأحمر" للتعادل السلبي خارج الديار، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

بعد الإشادة بأداء نجله، كتب أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق: "الحمد لله والشكر لله".

وردّ أحد المتابعين على تدوينة أحمد شوبير، قائلاً: "عاش مصطفى العالمي، نجم الماتش"، وقال آخر: "أوفا (مصطفى) نجم المباراة الأول بلا منازع ربنا يحميه".

وقال متابع: "إن شاء الله تبقي بطولة شوبير لأنه يستحق أن يحصل عليها وهو الحارس الأساسي وسبب رئيسي في تخطي الأدوار السابقة بتصديات حراس مرمى عالمية واستيل نوير العملاق الألماني".

وكان مصطفى شوبير (24 عاماً) قد حجز مكانه في التشكيل الأساسي لفريق "المارد الأحمر"، عقب إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي.