تصرف "غريب" من حارس إيفرتون خلال مباراة في الدوري الإنجليزي يثير تفاعلاً

رياضة
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تصرف "غريب" من حارس إيفرتون خلال مباراة في الدوري الإنجليزي يثير تفاعلاً
Credit: Alex Pantling/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار رد فعل جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، على تصديه لإحدى الكرات خلال مواجهة الفريق لنظيره نوتينغهام فورست، تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وكان بيكفورد قد تصدى لتسديدة لاعب المنافس عند الدقيقة 40 من زمن المباراة، وقد احتفل بالتصدي تحت أنظار جماهير نادي إيفرتون على الفور، في الوقت الذي كانت فيه الكرة داخل المستطيل الأخضر والهجمة تُلعب.

ويلعب نادي إيفرتون مع منافسه نوتينغهام فورست على أرض استاد "غوديسون بارك"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتعد هذه المباراة رقم 33 لجوردان بيكفورد (30 عاماً) في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023، وقد حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.

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