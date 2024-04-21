دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر رد فعل تياغو سيلفا، لاعب تشيلسي، وزميله نوني مادويك، بعد خسارة فريقهما من مانشستر سيتي، السبت.

وتعرض فريق "البلوز" للهزيمة من منافسه "السيتيسينز" بهدف دون رد، على أرض استاد الاتحاد، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأظهر الفيديو تياغو سيلفا وهو يذرف الدموع بعد الخسارة، في حين كان زميله نوني مادويك ينتابه الضحك خلال حديثه مع لاعب المنافس، جاك غريليش، مما أثار غضب جماهير نادي تشيلسي.

وشارك تياغو سيلفا مع فريقه في 32 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، سجّل خلالها 4 أهداف، فيما ظهر نوني مادويك في 27 مباراة، أحرز فيها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.