دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع رد فعل أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة، بعد تسببه بهدف فوز فريق "النمور" على الحزم، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري "روشن".

ففي الوقت المحتسب بدل الضائع 90+ وحينما كانت النتيجة تشير للتعادل 2/2، سدد حجازي الكرة نحو مرمى نادي الحزم، لترتطم بمدافع المنافس وتهزّ الشباك، لينجح نادي اتحاد جدة في إضافة الهدف الثالث وتحقيق الفوز.

وانتاب أحمد حجازي (33 عاماً) فرحة كبيرة للغاية بعد الهدف، إذ خلع قميصه محتفلاً بشكل "جنوني".

ووصل المدافع المصري للمباراة رقم 19 مع فريق "النمور" بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، سجّل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

فيما وصل نادي اتحاد جدة للنقطة 50 في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.