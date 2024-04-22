دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف احتفال جود بيلينغهام، لاعب نادي ريال مدريد، وزميله في الفريق، لوكاس فاسكيز، بهدف الفوز على نادي برشلونة في الدوري الإسباني (لا ليغا) أنظار متابعين.

وكان "الميرنغي" قد تغلّب على غريمه التقليدي، الفريق الكتالوني، بثلاثة أهداف لاثنين، على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"،الأحد، وضمن منافسات الجولة الـ32.

وجاء هدف نادي ريال مدريد الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+ من زمن المباراة، عن طريق بيلينغهام، إذ تحصل على الكرة داخل منطقة الجزاء عبر تمريرة من زميله فاسكيز، ثمّ سددها لتسكن مرمى المنافس.

واحتفل جود بيلينغهام ولوكاس فاسكيز بالهدف بطريقة لافتة، إذ رقصا فرحاً عند خط الملعب وتحت أنظار الجماهير المتواجدة في المدرجات.

واقترب "الميرنغي" كثيراً من حسم لقب "لا ليغا" لصالحه، إذ عزز من صدارته لجدول الترتيب برصيد 81 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الفريق الكتالوني، قبل 6 جولات من ختام المسابقة.