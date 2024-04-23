دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب إريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن غضبه، من التعليقات السلبية على أداء الفريق خلال مواجهته لنظيره كوفنتري سيتي، الأحد الماضي، في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان فريق "الشياطين الحمر" قد تفوق على منافسه كوفنتري سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية المباراة بالتعادل 3/3، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسُئل تين هاغ في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عن رأيه حول انتقاد البعض لأداء الفريق خلال مباراته مع كوفنتري سيتي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى.

وأجاب إريك تين هاغ، قائلاً: "لا أفهم رد الفعل السلبي على أداء الفريق، كان رد فعلكم (الصحفيون)، محرجاً، كرة القدم تعتمد على النتائج، لقد وصلنا إلى النهائي ونستحق ذلك، ليس فقط في هذه المباراة، ولكن أيضاً في المباريات الأخرى".

وأضاف: "لقد فقدنا السيطرة لمدة 20 دقيقة، لكن كنا محظوظين للغاية في النهاية، وصلنا إلى النهائي مرتين خلال عامين، وهذا إنجاز كبير، إنه أمر رائع".

وقال مدرب نادي مانشستر يونايتد إن التعليقات السلبية على أداء فريقه "وصمة عار".

ويستعد المدرب، البالغ من العمر 54 عاماً، إلى قيادة فريق "الشياطين الحمر" في مواجهة منافسه شيفيلد يونايتد، على أرض ملعب الأول، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).