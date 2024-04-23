دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف جود بيلينغهام، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن أسباب نجاحه مع الفريق بهذه السرعة، إذ بَاتَ أحد أبرز العناصر في تشكيل "الميرنغي".

وكان بيلينغهام قد ارتدى قميص نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ومنذ ذلك الحين سجّل 21 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة، خلال 36 مباراة.

وفاز جود بيلينغهام بجائزة لوريوس العالمية لأفضل رياضي صاعد لعام 2024، الاثنين الماضي، وقال على أعقاب ذلك: "هناك أسباب وراء نجاحي مع الفريق، وأعتقد أنها مزيج من كلّ شيء، زملائي في الفريق رائعون والموظفون رائعون".

وتابع قائلاً: "وأخرج إلى المدينة (مدريد) بين الحين والآخر ويستقبلني المشجعون بشكل جيد، أفضل شيء حصل معي هو الانضمام إلى ريال مدريد، كان ذلك الحدث الأبرز في 2023، أنا سعيد باللعب هنا كلّ يوم، وبكوني محاطاً بأفراد مميزين للغاية".

وأضاف: "الحصول على جائزة لوريوس هو امتياز ويجب أن أشكر الكثير من الأشخاص، عائلتي وأصدقائي وقبل كل شيء العاملين في ريال مدريد الذين ساعدوني هذا العام، التواجد هنا، إلى جانب هؤلاء الرياضيين المذهلين، أمر رائع، آمل أن أتعلم منهم شيئاً ما".

وأكد متوسط الميدان الإنجليزي أنه كان "أسبوعاً جيداً للنادي وعلى المستوى الشخصي"، موضّحاً: "عندما يفوز الفريق أكون سعيداً، أشعر بالإرهاق قليلاً بعد الكلاسيكو والدقائق الـ120 ضد مانشستر سيتي".

وأعرب بيلينغهام عن أمنيته بفوز فريق "الميرنغي" بمسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ونجاح مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.