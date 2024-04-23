دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يُظهر ركل لاعب رياضة "MMA" من أصول إيرانية، فتاة حلبة خلال مشاركته في بطولة "HFC" في روسيا.

وأظهر المقطع المتداول قيام اللاعب علي هيبتي بركل الفتاة التي تُدعى ماريا على مؤخرتها أثناء حملها لوحة تُشير إلى رقم الجولة في مواجهة هيبتي مع الروسي أركادي أوسيبيان.

وأعرب عدد من مستخدمي "إكس" عن استيائهم مما قام به هيبتي الذي اعتذر لاحقا للفتاة، علما بأنه اعتدى أيضا على منافسه بعد خسارته للمواجهة ما أدى لدخول عدد من الحضور إلى الحلبة ومهاجمته، حسبما أظهرت لقطات الفيديو المتداولة.

من جانبها، نشرت الجهة المنظمة للبطولة "HFC" بيانا على صفحتها على "إنستغرام" أعلنت فيه أن اعتذار عنايتي ليس كافيا وأدانت الاعتداء على النساء بأي شكل من الأشكال.

وأكدت "HFC" تغريم اللاعب المولود في إيران، حسبما تُظهر صفحته الموثقة على إنستغرام، بمبلغ مالي سيتم تحويله بشكل مباشر إلى ماريا، وفق ما جاء في البيان.

وأشارت وسائل إعلام عدة، منها صحيفة "The Sun" التي كانت أول من نقل الحادثة، إلى أن هيبتي تعرض لإيقاف عن ممارسة النشاط في الرياضة القتالية مدى الحياة.

ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.