موقف "طريف" بين مالكوم وبندر الأحبابي خلال مباراة الهلال والعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدث موقف طريف بين ، لاعب الهلال السعودي، مالكوم ولاعب العين الإماراتي بندر الأحبابي، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب "المملكة أرينا"، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وأظهرت لقطات مصورة الأحبابي وهو يحاول إيقاف مالكوم، إذ قفز على ظهره وبقي محافظا على توازنه لثواني قليلة، في حين لم يظهر لاعب فريق "الأزرق الهلالي" أي رد فعل، بل استأنف اللعب على الفور.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع هذه اللقطات بطريقة ساخرة.

وفاز فريق "الأزرق الهلالي" على ضيفه العين بهدفين لواحد، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للوصول للمباراة النهائية في المسابقة الآسيوية على حساب ضيفه العين، إذ كانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح النادي الإماراتي بنتيجة 2/4.