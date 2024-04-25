هدف "غريب" لإيفرتون في مرمى ليفربول.. هكذا دخلت الكرة الشباك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقت شباك نادي ليفربول هدفا بطريقة غريبة، خلال مباراة الفريق مع منافسه إيفرتون، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ففي الدقيقة 27 من زمن المباراة، سجل نادي إيفرتون هدفه الأول عبر لاعبه جاراد برانثويت.

وكان نادي إيفرتون نفذ ركلة حرة، لتصل الكرة إلى لاعبه غودفري بعد ارتباك دفاع المنافس، ثم سددها وارتطمت بالمدافعين، لتعود وتصل الكرة إلى اللاعب جاراد برانثوايت، الذي بدوره سدد الكرة مرة أخرى نحو المرمى، وحاول الحارس أليسون بيكر التصدي لها لكنها مرت من تحته ودخلت الشباك.

وجاءت مواجهة الفريقين التي انتهت لصالح نادي إيفرتون بنتيجة 0/2، على أرض ملعب "غوديسون بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ29 من مسابقة البريميرليغ.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد فريق "الريدز" عند النقطة 74 في المركز الثاني على سلم الترتيب، فيما حل نظيره إيفرتون في المركز السادس عشر بـ33 نقطة.