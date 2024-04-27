هدف "عالمي" بأقدام جيدون سانشو في الدوري الألماني يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل جيدون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، هدفاً بطريقة جميلة للغاية في مرمى لايبزيغ، خلال مباراة الفريقين التي تُقام على أرض ملعب الأخير، السبت، في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكان سانشو قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 20، إذ سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى لحارس مرمى المنافس، مسجلاً أحد أجمل أهداف فريقه هذا الموسم 2024/2023.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بهدف اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 24 عاماً.

وتأتي مباراة نادي بوروسيا دورتموند وضيفه لايبزيغ ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من مسابقة بوندسليغا.

وبَاتَ جيدون سانشو يمتلك برصيده 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين، بعد خوضه 19 مباراة مع فريقه بمختلف مسابقات الموسم الجاري.